قصي خولي متشوّق لمسلسله الجديد.. وهذا ما كشفه

ينتظر الممثل السوري قصي خولي عرض مسلسله الجديد “من.. إلى”، الذي يجمعه للمرة الثانية باللبنانية فاليري أبوشقرا، بعد أن قدما ثنائية ناجحة في المسلسل القصير “لا حكم عليه”.

وبدور المخرج ومن خلف الكاميرا الخاصة به، ظهر قصي في صورة من كواليس العمل معبراً من خلالها عن فخره الكبير بالشراكة التي جمعته مع فريق عمل “من.. إلى”، واستمرت لمدة ستة شهور، وأضاف أنه متشوّق لتجربة ومشاركة مشاعر وأحاسيس من هم مسؤولون عن توصيل مهنته إلى الجمهور، في إشارة لقيامه بتجربة معدات المخرج والمصورين.

وجذب منشور النجم السوري العديد من الفنانين، الذين قدموا له المباركات والتهنئة على قرب عرض المسلسل.

وتدور قصة “من.. إلى” حول رجل يخسر كل شيء في حياته، قبل أن يحدث أمر يقلبها رأساً على عقب.

فيما يشارك بأدوار البطولة بجانب قصي خولي وفاليري أبوشقرا، كل من: إيهاب شعبان، وفادي أبوسمرا، وبياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.

وكان من المفترض أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي، إلا أن إصابات “كورونا” التي داهمت أبطاله لأكثر من مرة، وقفت حائلاً أمام اكتمال تصويره في الوقت المحدد، ومنعت عرضه كما خطط له، ليتم تأجيل العرض إلى فصل الصيف الحالي.

ويعيش قصي خولي فترة ذهبية يحصد فيها نجاحات متتالية، إذ عرض له قبل أيام قليلة الجزء الثاني من مسلسل “الوسم”، وقد سبقه إعلان قصي بنفسه أن “الوسم” سيكون من أربعة أجزاء يعرض كل جزء في سبع حلقات.

من جانب آخر، أعلنت منصة نتفليكس العالمية قبل فترة قصيرة إعادة عرض مسلسل “2020”، الذي اجتمع قصي في بطولته مع الممثلة اللبنانية نادين نجيم.

وفور إعلان المنصة الأشهر عرض المسلسل، عبّر خولي عن سعادته وفخره الكبير بوجود أحد أعماله على “نتفليكس”، مؤكداً أنه يتعلم الكثير من هذه المنصة.

كما عمد إلى وضع مقارنة مع أشهر مسلسلات نتفليكس “البروفسور”، الذي كان عملاً مغموراً قبل تبني الشبكة الأكبر عالمياً لعرضه، وبات واحداً من أشهر الأعمال التي عرضت عبر التاريخ، ما دفع “نتفليكس” لإنتاج خمسة أجزاء منه، وهو الأمر الذي شجع قصي للتفاؤل بأن يكون طريق مسلسل “2020” مشابهاً للطريق الذي مر به المسلسل الإسباني الشهير.