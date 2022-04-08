قصي خولي يشيد بمحمد رمضان: حالة استثنائية

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، للممثل السوري ​قصي خولي​ خلال حلوله ضيف على برنامج “هلا بك” على دبي Tv، تكلم فيه عن محمد رمضان، وقال عنه أنه حالة إستئنائية، ويستحق لقب النمبر وان بجدارة، وقال: “محمد رمضان استطاع أن يصنع حالة لم يصل إليها أحد، وهو النجم العربي الذي استطاع حمل اسمنا في الخارج”.

وعلق محمد رمضان على فيديو قصي خولي، موجها له رسالة شكر ومؤكداً على حبه له، ومشيد بأعماله، وقال: “النجم السوري الكبير قصي خولي كلامك عني امس في تليفزيون دبي شهادة اعتز بها تمنياتي لك بدوام النجاح في عملك و حياتك”.

وكان نشر خولي​ مقطع فيديو في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي أظهر من خلاله الصعوبات التي تعترضه خلال تحضيراته لشخصيته في مسلسل ​بارانويا​ والذي عرض السنة الماضية.