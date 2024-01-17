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قصي خولي يفجع بوفاة والده

منذ 41 دقيقة
قصي خولي

قصي خولي

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توفي الإعلامي السوري عميد خولي اليوم الثلاثاء، والد الفنان قصي خولي، بعد إصابته بفشل كلوي في أحد مستشفيات محافظة طرطوس.

ونعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في سوريا وفاة خوالي.

وشغل خولي مناصب مهمة عدة خلال مسيرته الطويلة، وكان أحد قيادات العمل الإعلامي في سوريا منذ السبعينيات، حيث كان نائباً لرئيس تحرير صحيفة “البعث”، ثم رئيساً لتحرير صحيفة “تشرين”، وبعد ذلك كلّف رئيساً لتحرير صحيفة “الثورة”، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.

ونعت حسابات سورية على منصات التواصل الاجتماعي خولي سائلة له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلون.

    المصدر :
  • وكالات

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