قصي خولي ينشر بوستر لا حكم عليه

أعلن الممثل السوري قصي خولي عن موعد عرض مسلسل “لا حكم عليه” من بطولته وترافقه ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا.

ونشر خولي اليوم السبت عبر “تويتر” صورة له برفقة فاليري.

وعلّق عليها: ” لا حكم عليه 3/1/2021″.

والعنوان المستقى من ورقة رسمية تطلبها بعض الجهات للتاكد من عدم وجود أي حكم قضائي بحق صاحب الورقة، ستأخذ معنى جديد ضمن سياق بوليسي تشويقي يدخل في مجال تجارة الأعضاء.

وقد انتشر البوستر الرسمي للعمل على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر البطلان في الصورة ضمن أجواء غامضة وكأنهما في غرفة تحقيق أو سجن ما.

المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر، ويتألف من 15 حلقة، من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”.

ويشارك في بطولة المسلسل كارلوس عازار، فادي إبراهيم، كارين سلامة، سحر فوزي، طوني عيسى، إيلي متري، عبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم.