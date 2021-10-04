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قصي خولي ينشر فيديو لـ"راعي المشاكل".. من قصد؟

4 - أكتوبر - 2021
قصي خولي

قصي خولي

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شارك الممثل السوري قصي خولي فيديو قصيراً لطفله فارس الذي يلقّبه بـ “العميد”، وهو مقطع كانت نشرته طليقته التونسية مديحة الحمداني عبر حسابها على “إنستغرام” قبل أن يعيد نشره خولي عبر خاصية “ستوريز”.

وظهر فارس، طفل خولي، وهو يركض في إحدى الغابات في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقطن. ووصفته والدته بأنه مشاغب مستخدمة تعليق صوتي مع الفيديو لرجل يقول: “هذا القصير الذي ترونه وتحسبونه بسيط هذا راعي المشاكل”.

وعلّق خولي على منشور الحمداني بالقول: “يا روحي انت يا صغيرنا الله يحميك ويحرسك ويديم عليك الصحة والعافية ويبارك فيك ويبعد عنك كل عين حاسدة انت واطفال الكون ما شاء الله عليك يا بابا”.

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