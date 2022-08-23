قضية إيلون ماسك وتويتر.. الملياردير يطلب استدعاء جاك دورسي

أصدر محامو رجل الأعمال “إيلون ماسك” مذكرة استدعاء لرئيس تويتر السابق في قضية الاستحواذ على الشركة.

وحسب ما ذكرت الـ “سي إن إن” فقد تقدّم الفريق القانوني لماسك بوثائق إلى محكمة ديلاوير، تتضمن مذكرة استدعاء إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر والمؤسس المشارك “جاك دورسي”، لمطالبته بمستندات ومعلومات أخرى ذات صلة بالدعوى القضائية الجارية بين ماسك وتويتر.

وقدّم فريق ماسك القانوني أمر استدعاء إلى دورسي في محكمة ديلاوير، حيث تُعقد القضية بين رجل الأعمال الملياردير وتويتر.

وكان موقع تويتر قد أطلق دعوى قضائية ضد ماسك بعدما انسحب من صفقة لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار تقريبًا، بحجة أنه ملزم قانونًا بمتابعة الصفقة.

ومع ذلك، يواصل ماسك السعي لإلغاء الاستحواذ، بما في ذلك عن طريق الرد، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

هذا ويزعم ماسك أن تويتر أساء تمثيل عدد حسابات البريد العشوائي وحسابات الروبوت في أرقام الشركة، والتي تدعي أن الرقم يقارب 5%، في حين أن فريق ماسك يرى أن الرقم على الأقل ضعف المستوى الذي قدمه تويتر.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الدعوى القضائية التي رفعها تويتر ضد ماسك بشأن محاولة إلغاء صفقة الاستحواذ في أكتوبر.

وكان دورسي قد تنحّى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في نوفمبر، وغادر مجلس إدارة الشركة رسميًا في أيار، وقد صرّح في نيسان بأن ماسك كان “الحل الوحيد” الذي يثق به ليأخذ الشركة في الاتجاه الذي تصوره عندما شارك في تأسيسها.