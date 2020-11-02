قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”

نجا قطار مترو هولندي من كارثة، الاثنين، بعدما اخترق حاجز توقف ليستقر عند مجسم عملاق لذيل حوت الذي حال دون استقراره في المياه الموجودة على مسافة 10 أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلقا في الهواء مدعوما فقط بذيل مجسم الحوت الضخم.

ولم يصب سائق القطار الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى في الحادث الذي وقع بعيد منتصف الليل في سبيكينيسه قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي مصادفة لافتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان “أنقذه ذيل الحوت”.

وقالت كارلي جورتر من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند: “هذا سيناريو غريب.. خرج المترو عن السكة وسقط عند مجسم يسمى (سايفد باي ذي وايلز تايل). وقد حصل ذلك حرفيا. فبفضل ذيل الحوت، جرى إنقاذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق”.

وأفادت الهيئة بأن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق، وما زال التحقيق جاريا لتحديد سبب الحادثة.

وخرج السكان المذهولون بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوتهم للابتعاد والتزام تدابير التباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعمل حاليا في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، بما يشمل المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.