قطة كارل لاغرفيلد ضمن قائمة حضور ميت غالا 2023

كشفت صحيفة The Post أن قطة كارل لاغرفيلد المحبوبة تشوبيت Choupette، حصلت على دعوة لحضور حفلة ميت غالا 2023.

وقال المسؤول عن رعاية القطة: “إنه حدث لتكريم إرث كارل وتشوبيت، من الواضح أنها جزء أساسي من الإرث”.

وإلى جانب القطة، كشفت صحيفة Page Six أن كيم كارداشيان ستتوجه للحفلة جنباً إلى جنب مع إحدى شقيقاتها، على الرغم من التقارير السابقة التي تفيد بأنها وعائلتها الشهيرة قد لا تتم دعوتهم هذا العام.

ونشر حساب Pop Hive على “تويتر” قائمة تضم بعض المدعوين للحفلة الذي تمكن من الحصول عليها.

وورد من ضمن الأسماء اسم كل من سيلينا غوميز، نيكي ميناج، بيونسيه، كاتي بيري، روزي، جيني، ليدي غاغا، ريان رينولدز، مايلي سايروس، روزاليا، باد باني، بليك ليفلي، ريهانا، جيجي حديد، كاردي ب، جينا أورتيجا، زندايا.

ومن المتوقع أن يحضر هذا العام حوالي 400 ضيف، وعلى الرغم من العدد الكبير إلا أنه لا يزال أقل من العدد الذي كان يشارك في الحفلة قبل وباء كورونا والذي كان يتراوح ما بين 500 إلى 600 شخص.