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قطر تستضيف نهائيات كأس آسيا 2023

منذ 6 دقائق
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حصلت قطر على حق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عقد صباح الاثنين 17 تشرين الأول في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتفوّق الملف القطري في عملية التصويت على ملفّي كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر نهائيات كأس آسيا، بعدما سبق أن نظمت البطولة للمرة الأولى عام 1988 وأحرزت لقبها السعودية، ثم للمرة الثانية عام 2011 التي توجت اليابان بلقبها.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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