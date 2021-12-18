السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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قطر تقصي مصر وتحرز المركز الثالث في كأس العرب

منذ 3 ساعات
المنتخب القطري

المنتخب القطري

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تمكن المنتخب القطري المضيف، من التغلب على نظيره المصري وإحراز المركز الثالث في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائيات كأس العرب.

انتهت الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب القطري المباراة لصالحه من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 5 -4.

أضاع قائد المنتخب القطري، حسن الهيدروس، الركلة الأولى لمنتخب بلاده، ثم أضاع لاعبا المنتخب المصري أحمد حجازي ومحمد شريف.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار.

كان المنتخب المصري خسر في مباراة نصف النهائي أمام نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، كما خسر المنتخب القطري في نفس الدور من نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره الجزائري في المباراة النهائية مساء السبت.

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