قطر.. كأس العالم 2022 ينطلق قبل موعده الأصلي

قال مصدر مطلع لرويترز الأربعاء إن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ستنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي حال موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى للدولة المضيفة في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت الخطة الأصلية تقضي باقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر أمام الإكوادور وهو ما خلق وضعا غريبا باقامة مباراتين أخريين قبل الحفل.

ويقام حفل الافتتاح تقليديا قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح يوم الاثنين.

ويجب أن يوافق رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير لكن على الرغم من الإخطار المتأخر فمن المتوقع أن يحظى بالدعم.

وسيسمح التحول إلى إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 نوفمبر لمباراة السنغال وهولندا المقررة الساعة 1300 بالتوقيت المحلي في 21 نوفمبر على أن تنطلق في وقت لاحق في ذلك اليوم.

ولن تتأثر مباريات المجموعة الثانية في ذلك اليوم بالتغييرات والتي تشمل أيضا مواجهة الولايات المتحدة أمام ويلز.