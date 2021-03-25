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قطعة فنية رقمية من صنع روبوت صوفيا تباع بنحو 700 ألف دولار

25 - مارس - 2021
روبوت صوفيا

روبوت صوفيا

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بيعت قطعة فنية رقمية من صنع الروبوت صوفيا المصممة على شكل إنسان، في مزاد اليوم الخميس مقابل 688888 دولارا بعملة رمزية.

وأصبحت العملة الرمزية، وهي توقيع رقمي محفوظ في موقع لدفاتر الحسابات الرقمية يتيح لأي شخص التحقق من صحة ملكية وموثوقية الأغراض، أحدث صيحة للاستثمار، إذ بيعت قطعة فنية هذا الشهر بسعر يقرب من 70 مليون دولار.

وأنتجت الروبوت صوفيا التي أزيح الستار عنها في عام 2016 إبداعاتها الفنية بالتعاون مع أندريا بوناسيتو، وهو فنان رقمي إيطالي عمره 31 عاما، اشتهر بلوحاته الملونة، التي يصور بعضها المشاهير، مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وجمعت الروبوت بين عناصر لأعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها أو لوحاتها على أسطح مختلفة لمرات عديدة في عملية يصفها مصممها ديفيد هانسن بأنها ”حلقات تطور تكرارية“.

والعمل الفني الرقمي الذي يحمل عنوان ”تجسيد صوفيا“، هو ملف إم.بي.4 مدته 12 ثانية يعرض تطور لوحة لبوناسيتو إلى رسم رقمي للروبوت صوفيا ومصحوب بعمل فني رسمته صوفيا على نسخة مطبوعة من صورتها الذاتية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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