بالصورة: قطعة من أحد أكبر النيازك القمرية في العالم للبيع بقيمة 2،49 مليون دولار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعرض قطعة من أحد أكبر النيازك القمرية في العالم للبيع بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.49 مليون دولار) داخل دار “كريستي” للمزادات.

ويزيد وزن صخرة القمر عن 13.5 كغ، يقول علماء إنها ربما انشقت عن سطح القمر بسبب اصطدامه بكويكب أو مذنب ثم سقطت على الصحراء الكبرى.

وتعد الصخرة، خامس أكبر قطعة من القمر عثر عليها على الأرض، كما لا يوجد سوى 650 كغ من صخور القمر المعروفة على الأرض.

وقال رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي لدار كريستي جيمس هيسلوب، إن “تجربة الإمساك بقطعة من عالم آخر بين يديك أمر لن تنساه أبدا. هي قطعة من القمر فعليا. إنها بحجم كرة القدم”.

وتأكد علماء من ماهية الحجر، عقب عينات صخرية جلبتها بعثات الفضاء الأمريكية من القمر.

وستعرض دار كريستي أيضا مجموعة خاصة من 13 نيزكا للبيع بالمزاد، وتقدر هذه المجموعة بـ1.4 مليون جنيه استرليني (1.7 مليون دولار).