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قطيعة تاريخية.. فيفا ويويفا يقرران إيقاف منتخب وأندية روسيا

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 8:41 مساءً
شعار الفيفا

شعار الفيفا

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قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، تعليق مشاركة جميع الأندية والمنتخبات الروسية في البطولات القارية والدولية حتى إشعار آخر بسبب الحرب على أوكرانيا.

وجاء في البيان “تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا”.

وقرر الفيفا استبعاد منتخب روسيا من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والمقرر أن تختتم خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

كما قرر اليويفا استبعاد فريق سبارتاك موسكو الروسي من منافسات الدوري الأوروبي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

وبهذا فإن لايبزيج، خصم سبارتاك في البطولة، سيتأهل بشكل مباشر إلى ربع النهائي دون أن يلعب.

جدير بالذكر أن ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يقام يوم 10 مارس/آذار المقبل، والإياب يوم 17 من نفس الشهر.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا أيضا، بإنهاء شراكته مع شركة جازبروم الروسية في كافة المسابقات، خلال الفترة المقبلة.

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