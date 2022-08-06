قط استطاع أن ينقذ طبيبا من القتل والتهديد.. اليكم القصة

القطط من الحيوانات الأليفة التي يفضل تربيتها الكثير، وبطل قصتنا اليوم هو قط استطاع أن ينقذ طبيبا من القتل والتهديد.

وقال فريد إيفريت الذي يبلغ من العمر 68 عاما، ويعمل جراح الفم والوجه والفكين المتقاعد، أن قطته تمكنت من حمايته من سرقة وشيكة باستخدام السلاح، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

ويعيش الرجل في بلدة بيلدن بولاية مسيسيبي، وترافقه في المنزل القطة بانديت التي تزن نحو 9 كيلومترات، وهي من فصيلة كاليكو المعروفة بفروها المتعدد الألوان.

ووقعت الحادثة، أواخر الشهر الماضي، عندما حاول شخصان على الأقل اقتحام منزل الطبيب المتقاعد في منتصف الليل، حيث فعلت القطة كل ما في وسعها لتحذير صاحب المنزل من الخطر المحدق فيه.

وعندها أدرك الرجل أن هناك شيئا ما يحدث، وقال إن القطة لم تفعل ذلك من قبل، وبعد ذلك، نهض الرجل من سريره وارتدى ملابسه، وسار حتى صالة المنزل، وعندما أشعل الضوء رأى شابين يقفان خارج باب المنزل، وكان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر يحاول فتح الباب عبر العتلة.

وسرعان ما امتشق الطبيب المتقاعد سلاحه الناري، وحينها فر اللصان المحتملان من المكان، وقال فريد إنه لم يبلغ الشرطة الأميركية بما حدث، مؤكدا أن الوضع كان يمكن أن يكون مختلفا من دون بانديت.