قلعة بعلبك تستعيد حيويتها وتتهيء لاستقبال أمسية صوت الصمود لمهرجاناتها

قلعة بعلبك الأثرية نفضت عن أعمدتها ومعابدها غبار تداعيات أزمة جائحة “كورونا” التي غيبت عنها قسراً روادها التزاماً بمقتضيات التعبئة العامة، فشرّعت أبوابها وبدأت الحركة تدب في أوصالها لتستعيد حركتها الثقافية، سواء باستقبال وفود السياح العرب والأجانب بعد فتح مطار رفيق الحريري الدولي والسماح باستئناف الرحلات الجوية، أم بالأمسية الموسيقية المنتظرة “The Sound of Resilience” في رحاب معبد باخوس مساء الأحد 5 تموز القادم، التي أعلنت عنها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية في بيانها الصحفي، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، احتفاء بالذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير.

والحفل الموسوم بعنوان “صوت الصمود”، يدلل على إرادة اللجنة وإصرارها على عدم السماح لأي ظرف قاهر تغييب المهرجان، وإن كان الحفل دون جمهور، ولها في هذا الميدان موقف مماثل، يوم هدد الإرهاب التكفيري بقذائفه المتطايرة عبر الجرود سلامة الجمهور عام 2013، كان القرار بتقديم حفل مهرجانات بعلبك في العاصمة بيروت لكي تستمر ثقافة رسالة الحياة في مواجهة قوى الظلام.

ويتزامن الحفل الذي تحييه الأوركسترا الفليهارمونية اللبنانية، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، مع ذكرى مرور 250 على ميلاد أهم عباقرة الموسيقى الكلاسيكية المؤلف والملحن والموسيقار الألماني “لودفيج فان بيتهوفن”، الذي ما زالت سمفونياته التسع الخالدة تتصدر المكتبة الموسيقية العالمية.

وتشارك في الأمسية أيضاً جوقة الجامعة الانطونية، جوقة جامعة سيدة اللويزة، جوقة الصوت العتيق، وموسيقيين لبنانيين، إلى جانب راقصين من فرقة Charles Makriss Ministry.

وترافق الحفل مشهدية بصرية وصور من أرشيف المهرجانات، عليها بصمة جان لوي مانغي. مع الإشارة إلى أنه سيتم نقل الحفل مباشرة على كافة محطات التلفزة المحلية والأجنبية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للوقاية من وباء كورونا.