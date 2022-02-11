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«قمة عربية» تجمع الهلال والأهلي على برونزية مونديال الأندية

منذ يوم واحد
مونديال الأندية

مونديال الأندية

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يواجه الأهلي المصري بطل إفريقيا فريق الهلال السعودي بطل آسيا في قمة عربية، يوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستكون المباراة مهمة للطرفين، إذ يبحث الهلال عن المركز الثالث للمرة الأولى بعدما اكتفى بالرابع في 2019 بخسارته أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، ويسعى الأهلي لنيله للمرة الثالثة بعد عامي 2006 و2021.

وفاز تشيلسي الانجليزي على الهلال 1-0 في 9 شباط الحالي في نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدًا في النهائي الذي سيقام غدًا السبت مع بالميراس البرازيلي الذي فاز بدوره على الأهلي 2-0 في 8 شباط.

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