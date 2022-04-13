قمة نارية.. مان سيتي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وكان مانشستر سيتي قد حسم مباراة الذهاب بين بفوز صعب بنتيجة 1-0، سجله النجم البلجيكي كيفن دى بروين، في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب الاتحاد ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

فرض مانشستر سيتي أسلوب لعبه خلال الشوط الأول من خلال الإستحواذ الكبير على الكرة، في المقابل أعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمات المرتدة.

وحرم القائم الأيمن لحارس الروخى بلانكوس أوبلاك، إلكاى جوندوجان لاعب السيتي من تسجيل الهدف الأول بعد أن تصدى لتسديدته فى الدقيقة 30 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثاني كان أتلتيكو مدريد الأكثر سيطرة على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترا كبيرا بعد تدخل لويس فيليبى على فودين لاعب مانشستر سيتي، ليتعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فريق ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تخطيه تشيلسي بنتيجة 5 – 4 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.