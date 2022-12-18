الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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قناة دنماركية تُشبّه لاعبي المغرب وأمهاتهم بـ "القردة".. وتعتذر!

منذ 17 ثانية
لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته

لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته

جول
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اعتذرت قناة “TV 2” الدنماركية عن التعليقات العنصرية وغير المناسبة التي أطلقها مقدم برنامج “NEWS & Co” يوم الإثنين الماضي، على لاعبي منتخب المغرب وعائلاتهم.

فقد خرج الإعلامي “سورين ليبرت” وهو يمسك بصورة قردة يعانقون بعضهم، وعقد مقارنة بينهم وبين أسر لاعبي المنتخب المغربي، بعد احتفالات عائلات أسود الأطلس مع اللاعبين داخل أرض الملعب.

ليبرت علّق على تلك الواقعة وقال إنّه يعتذر لأنّ هذه التعليقات لم تكن مناسبة على الإطلاق، لكنه أضاف أنها “غير مقصودة” وهو ما أثار غضب المتابعين عبر تويتر.

فيما جاء في بيان القناة الدنماركية: “نأسف لأن أحد المذيعين على “TV 2 NEWS”  قد أدلى بتعليق خاطئ ومهين في نفس الوقت. على الرغم من أن ذلك لم يكن نية المذيع على الإطلاق، كان هذا خطأ واضحًا، ونحن نعتذر عن ذلك وسنأخذ ذلك في الاعتبار في العمل الإضافي في مكتب التحرير”.

وكما هو الحال مع تغريدة ليبرت، أثار هذا البيان غضب المتابعين، لأنهم اعتبروا أنّ فيه محاولة للهروب من هذا الفعل العنصري من دون تحمل الخطأ، ووضعه في سياق أنه “تعليق غير مقصود” وليس عنصريًا من الأساس.

 

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