قناة دنماركية تُشبّه لاعبي المغرب وأمهاتهم بـ "القردة".. وتعتذر!

اعتذرت قناة “TV 2” الدنماركية عن التعليقات العنصرية وغير المناسبة التي أطلقها مقدم برنامج “NEWS & Co” يوم الإثنين الماضي، على لاعبي منتخب المغرب وعائلاتهم.

فقد خرج الإعلامي “سورين ليبرت” وهو يمسك بصورة قردة يعانقون بعضهم، وعقد مقارنة بينهم وبين أسر لاعبي المنتخب المغربي، بعد احتفالات عائلات أسود الأطلس مع اللاعبين داخل أرض الملعب.

ليبرت علّق على تلك الواقعة وقال إنّه يعتذر لأنّ هذه التعليقات لم تكن مناسبة على الإطلاق، لكنه أضاف أنها “غير مقصودة” وهو ما أثار غضب المتابعين عبر تويتر.

This was on Danish TV @tv2newsdk where hosts jokingly equate #MAR players hugging their mothers after games with monkeys.

“Because they stick together, they also do that during family reunions in Qatar, in #Morocco” whilst holding up photo of monkeys.pic.twitter.com/ZUv7qstBgl

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) December 16, 2022