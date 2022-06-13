قوانين تمنع أطفالنا من الاستمتاع بالطفولة.. ويليام وكيت يقرران مغادرة لندن

قرّر كل من دوق ودوقة كامبريدج مغادرة لندن بأسرع وقتٍ ممكنٍ لكي يحظى جورج وشارلوت ولويس بفرصة عيش حياة طبيعية كسائر الأطفال.

لطالما شعر ويليام وكيت أنّ أطفالهما مقيّدون بقوانين تمنعهم من الاستمتاع بطفولتهم خارج أسوار قصر كنسينغتون، فقرَّرا الانتقالِ من لندن إلى باركشير فور تتويج الأمير تشارلز ملكًا.

وَعلمت صحيفة “صانداي تايمز” أن الزّوجان سيحتفظان بقصر كنسينغتون منزلاً لهما في لندن، إلاّ أنّ قصر وندسور الواقع في مقاطعة باركشير سيصبح مقرّ إقامتهما الأساسي خلال هذا الصَّيف.

وأفادت صحيفة “الاندبندنت” البريطانيّة أنّ العائلة ستواصل زيارة منزلها الريفي آنمر هال الواقع في نورفولك، إنَّما المكاتب الصحفيّة والخاصة ستبقى في قصر كنسينغتون.

وَأخبر أصدقاء ويليام وكيت صحيفة “ميرور” أن الزوجين يريدان الانتقال من قصر وندسور إلى منزلهما الرّيفي آنمر هول في مقاطعة نورفولك البريطانية حالما ينتهي الأطفال من مرحلة المدرسة.

ويقال إنّ الأمير جورج (8 سنوات) والأميرة شارلوت (7 سنوات) سيغادران مدرستهما الإعدادية توماس باترسي في جنوب لندن ويلتحقانِ بمدرسةٍ خاصّة مختلطة في باركشير. أمّا الأمير لويس (4 سنوات) فسينضم أيضًا إلى المدرسة الجديدة في شهر أيلول (سبتمبر).

وَقد صرّح مصدر مقرّب من العائلة الملكيّة إلى صحيفة “صانداي تايمز” أنه ” لا يمكن للأطفال أن يذهبوا الى الحديقة العامة ويستمتعوا بركل الكرة.

لذلك، يخططان للبقاء هناك خلال الـ 10 أو 15 سنة المقبلة ثم الانتقال إلى آنمر هول وهذا أمر مميز بالنسبة إليهما.” والظاهر أنّ العائلة ستنتقل مع مرور الوقت إلى قلعة وندسور لتكون بقرب الملكة، على عكس أمير ويلز الذي لا يريد الذهاب إلى المكان عينه متى يتوَّج ملكًا.

وقال أحد المساعدين المقربين من الأمير لصحيفة “الصنداي تايمز” أنه يشعر بأن المستقبل يتسارع نحوه وهذا الأمر يحزنه كثيرًا. وعلى الرّغم من أنّ ويليام لن يتكلم علنًا بهذا الموضوع، إلاّ أنّ الافتراضات بأن جدّته لن تكون موجودة تضعه وعائلته ووالده أمام الكثير من الضغوطات في حين أن الجميع يراقبهم.

ويزعم أنّ الأمير ويليام يستعدُّ لفتح حسابٍ على تطبيق TikTok في محاولةٍ منه لجذب جيل الشَّباب إذ أخبر أحد كبار المساعدين صحيفة “ميرور”: “إنّه مدركٌ تمام الإدراك مدى الحاجة إلى استخدام طرق جديدة للتواصل. أنا لا أستبعد ظهور كامبريدج على TikTok”.

وتابع: “إنّه يدرك أنّ حياة الخدمة العامّة في القرن الـ 21 ستتم بطريقةٍ مختلفة عمّا كانت عليه أيّام جدّته ووالده. إنّه يدرك أنّ العالم اختلف منذ استلام جدّته العرش وأننا نعيش في أوقاتٍ مختلفة جدًّا.” وختم: “سيتّخذ خطوةً وسينجز أمورًا!”.