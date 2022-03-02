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قيمتها 10 ملايين دولار.. توفّي قبل اكتشافه الفوز بجائزة يانصيب

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 4:10 مساءً
العملة البريطانية

العملة البريطانية

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يشتري ملايين الناس حول العالم قسائم يانصيب، لعلهم يفوزون بمبالغ كبيرة من المال تضعهم في خانة الأغنياء وتسمح لهم بتأمين ظروف معيشية أفضل.

هذا ما حصل مع مواطن اسكتلندي فاز بجائزة يانصيب كبيرة، تبلغ قيمتها لمالية 7.9 مليون إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 10 ملايين دولار.

غير أن الفائز البالغ من العمر 59 سنة، توفّي قبل أن يعرف بفوزه.

وفي تفاصيل الخبر، لقي “أندرو جيل”، مصرعه بعدما سقط من على درج بمنزل أحد أصدقائه، ليتسبب ذلك بكسر رقبته ووفاته بعد ذلك بأيام.

وبينما كانت ليزا توماس، ابنة الراحل، حزينة على موت والدها المفاجئ، تفاجأت بوصول مغلف لمنزلها الواقع في شمال لاناركشاير.

وكانت الصدمة بالنسبة لليزا أنها اكتشفت فوز والدها إلى جانب شخص آخر بالجائزة الكبرى ليانصيب البريد، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

واعتبرت ليزا الجائزة بمثابة الهدية الأخيرة من والدها، وقالت لصحيفة “ديلي ريكورد” الأسكتلندية: “أشعر بالحزن لأن والدي ليس هنا للاستمتاع بهذا المبلغ الكبير من المال”.

وأضافت: “لم نقرر بعد ماذا سنفعل بهذا المبلغ، لكن من المرجح أننا سنقضي عطلة في فلوريدا”، حسبما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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