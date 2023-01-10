كأس إنجلترا.. أرسنال يهزم أوكسفورد ويضرب موعداً مع السيتي

حجز أرسنال متصدر الدوري الممتاز مكانه في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليصطدم بمانشستر سيتي بعد تغلبه على أكسفورد يونايتد، المنتمي للدرجة الثالثة، 3-صفر اليوم الاثنين بفضل هدف للمصري محمد النني وثنائية إيدي نكيتياه بالشوط الثاني.

وصمد أكسفورد في الشوط الأول ما أثار مخاوف أرسنال، لكن الزوار أظهروا قوتهم بعد الاستراحة وكسروا التعادل عبر النني من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها فابيو فييرا بالدقيقة 63.

وهذا أول هدف للنني مع أرسنال منذ مايو آيار 2021.

وأكد نكيتياه الانتصار الشاق بعد سبع دقائق عقب تمريرة حاسمة أخرى من فييرا قبل أن يضيف هدفه الخامس في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.

وستكون نتيجة الفوز زيارة لأرسنال إلى سيتي حامل لقب الدوري الممتاز في نهاية الشهر حين يتطلع فريق المدرب ميكل أرتيتا لمواصلة مسيرته المبهرة هذا الموسم.

وفاز أرسنال في آخر 14 مباراة له بالكأس أمام فرق من خارج أعلى درجتين بكرة القدم الإنجليزية، وكان وريكسهام آخر فريق أطاح بأرسنال من خارج الدرجتين في 1992.

وقال أرتيتا “من الصعب دائما الفوز في هذه الأدوار، يجب التحلي بالصبر واليقظة وانتظار الفرص الأولى للتسجيل”.

وأضاف المدرب الإسباني “إيدي يسجل الأهداف ويساهم في طريقة لعبنا وأنا سعيد به، يتعين عليه هز الشباك ويفعل ذلك بالفعل”.