كأس إنجلترا.. مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي برباعية

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بنتيجة 4-0 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي استضاف مساء الأحد، أبرز مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المثير أن هذه المواجهة جاءت بعد 3 أيام على مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها السيتي في ملعب تشيلسي بنتيجة 1-0.

وأجرى المدربان سواء الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي أو نظيره جراهام بوتر في تشيلسي عدة تغييرات على التشكيل الأساسي.

لكن ذلك، لم يمنع مانشستر سيتي من مواصلة تفوقه على تشيلسي، واستطاع تحقيق الفوز، حيث أنهى الأمور نظريا في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 23 من عمر المباراة، تسجيل الجزائري رياض محرز لهدف تقدم مانشستر سيتي من تسديدة رائعة من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 30، أضاف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للسيتي، وذلك من ركلة جزاء.

وواصل مانشستر سيتي تفوقه الكاسح على تشيلسي، وسجل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 38 عبر جناحه فيل فودين.

ولم تختلف الأمور في الشوط الثاني، وقام مانشستر سيتي بتسيير المباراة كما يريد، بل وأضاف الهدف الرابع عن طريق نجمه الأول في اللقاء، وهو محرز، وذلك عبر ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وسينتظر مانشستر سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي الفائز من مواجهة أكسفورد وضيفه أرسنال والتي ستلعب، مساء الإثنين.