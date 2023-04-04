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كأس إيطاليا.. لوكاكو ينقذ إنتر ميلان من خسارة محققة أمام يوفنتوس

منذ دقيقة واحدة
روميلو لوكاكو

روميلو لوكاكو (رويترز)

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تعادل يوفنتوس 1-1 مع إنتر ميلان في الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم (الثلاثاء 4-4-2023) بعدما سجل روميلو لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليلغي هدف خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس.

منح كوادرادو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 83 بعدما سيطر على كرة شاردة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى الزاوية اليسرى السفلية للمرمى بعد أن حاول أليساندرو باستوني مدافع إنتر إبعادها عن خط المرمى دون جدوى.

وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بتفوق صاحب الأرض ذهابا، أهدت لمسة يد من مدافع يوفنتوس جليسون بريمر الفريق الزائر ركلة جزاء، نفذها لوكاكو بنجاح.

وطرد المهاجم البلجيكي لحصوله على الإنذار الثاني بعدها بلحظات بينما طرد سمير هاندانوفيتش قائد إنتر وكوادرادو مباشرة بعد صافرة النهاية.

ويستضيف كريمونيزي منافسه فيورنتينا في مباراة الدور قبل النهائي الثانية يوم الأربعاء. وستقام جولة الإياب يومي 26 و27 أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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