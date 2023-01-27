كأس الاتحاد الإنجليزي.. آكي يقود سيتي للفوز 1-صفر على أرسنال

سجل نيثن آكي مدافع مانشستر سيتي في الشوط الثاني ليمنح فريقه فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على ضيفه أرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الجمعة 27-1-2023).

وخرج أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل عقب نهاية الشوط الأول، بعد أن اقترب إرلينج هالاند مرتين من هز الشباك لسيتي بينما أجبر لاعبو أرسنال حارس مرمى سيتي شتيفان أورتيجا على التصدي لمحاولتين بشكل رائع ليبقي أرسنال بعيدا عن هز الشباك.

ودفع بيب جوارديولا مدرب سيتي بالبديل خوليان ألفاريز في وقت مبكر من الشوط الثاني، حيث لعب المهاجم الأرجنتيني دورا كبيرا في الفوز، وسدد في القائم قبل أن يسكن آكي الكرة الشباك في الدقيقة 64.

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عدة تغييرات بحثا عن هدف التعادل لكن أرسنال لم يتمكن من كسر مقاومة سيتي مع تقدم أصحاب الأرض واستمرارهم في السعي لتحقيق الفوز باللقب المحلي الذي حصده جوارديولا مرة واحدة فقط خلال فترة وجوده في إنجلترا.