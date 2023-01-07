كأس الخليج العربي يثير غضب إيران!

أعربت إيران عن غضبها واستياءها من إضافة كلمة “العربي” على بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ 25، والتي انطلقت فعالياتها أمس الجمعة في مدينة البصرة العراقية.

وكشف الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن نيته تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ما وصفه “استخدام اسم مستعار للقب التاريخي للخليج الفارسي في الكأس”.

وأكدت الهيئة الكروية الإيرانية أنها ستسلم “وثائق غير قابلة للشك بشأن هذه القضية إلى “فيفا” من أجل حملها على “إصلاح الأخطاء غير المناسبة” في استخدام الأسماء، والتي تتعارض مع الأعراف الدولية، وفق الوكالة الإيرانية.

وزعمت مقتطفات من البيان نقلتها وكالة “إيسنا” أن اسم “الخليج الفارسي” هو الاسم الأصلي والتاريخي الذي تم استخدامه بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وقد تم ذكره بالكامل بهذا العنوان في أطالس تحتوي على خرائط قديمة ووثائق تاريخية.

وانطلقت النسخة الخامسة والعشرون من كأس الخليج العربي يوم الجمعة ، بمشاركة فرق كرة قدم من السعودية وعمان واليمن والبحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق.

ويأتي هذا التظلم من قبل الاتحاد الإيراني للكرة، بينما لم يستخدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا حتى اتحاد كأس الخليج، اسم “الخليج العربي” للترويج للطبعة الحالية لهذه المنافسة الرياضية، بل اكتفى الجميع بالإشارة لها تحت اسم “خليجي 25”.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، لدى استخدامه مصطلح “الخليج العربي” في بيان له بمناسبة انطلاق المنافسة الكروية الأهم التي تعقد في العراق بعد عقود.