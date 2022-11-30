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كأس العالم.. أستراليا تهزم الدنمارك وتتأهل لدور 16

منذ 47 دقيقة
المنتخب الأسترالي

المنتخب الأسترالي

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خطف منتخب أستراليا بطاقة التأهل الثانية لدور الـ16 بكأس العالم عقب فوزه المثير على الدنمارك بهدف دون رد في المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة لمنتخب أستراليا وصلت الكرة لرايلي ماكجري الذي مرر الكرة للاعب ماثيو ليكي في منتصف الملعب وانطلق بها الأخير ثم سدد الكرة بعد التلاعب بالمدافع من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة وصل المنتخب الأسترالي الى 6 نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا، بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022، جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة مباراة وتسجيل ثلاثة أهداف وتلقي 4 خلال الجولتين الماضيتين.

بينما حل منتخب الدنمارك في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارتين وتسجيل هدف وحيد وتلقي ثلاثة أهداف خلال المواجهات خاضهما في كأس العالم 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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