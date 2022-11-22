الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كأس العالم.. ساني يغيب عن مواجهة منتخب ألمانيا واليابان

منذ 39 دقيقة
ليروي ساني

ليروي ساني

A A A
طباعة المقال

أعلن المنتخب الألماني، الثلاثاء، غياب الجناح ليروي ساني عن مواجهة اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في المران الأخير قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء، ومن غير الواضح فترة غيابه.

وستلعب ألمانيا مع إسبانيا في 27 نوفمبر تشرين الثاني الجاري قبل أن تختتم دور المجموعات أمام كوستاريكا أول ديسمبر كانون الأول.

وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات والتي خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول في نسخة 2018، قد افتقدت المهاجم نيكلاس فولكروج لعدة أيام بسبب معاناته من نزلة برد، لكنه عاد إلى المران.

    المزيد من منوعات

    أول رد من رامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى
    إيفانكا ترامب
    بالصور.. إيفانكا ترامب وعائلتها في رحلة سياحية بمصر
    ليونيل ميسي
    أرقام صادمة.. أغلى حالات التأمين على أجساد لاعبي كرة القدم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
    المنتخب الإيراني
    موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم