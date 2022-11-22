كأس العالم.. ساني يغيب عن مواجهة منتخب ألمانيا واليابان

أعلن المنتخب الألماني، الثلاثاء، غياب الجناح ليروي ساني عن مواجهة اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في المران الأخير قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء، ومن غير الواضح فترة غيابه.

وستلعب ألمانيا مع إسبانيا في 27 نوفمبر تشرين الثاني الجاري قبل أن تختتم دور المجموعات أمام كوستاريكا أول ديسمبر كانون الأول.

وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات والتي خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول في نسخة 2018، قد افتقدت المهاجم نيكلاس فولكروج لعدة أيام بسبب معاناته من نزلة برد، لكنه عاد إلى المران.