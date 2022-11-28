كأس العالم.. غانا تحقق فوزا مثيرا على كوريا الجنوبية

حقق المنتخب الغاني انتصاراً مثيراً على حساب منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم المقامة في قطر.

و أحرز محمد قدوس هدفين، منها هدف الانتصار، ليهدي غانا انتصارا مثيراعلى كوريا الجنوبية على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وعلى عكس سير اللعب، تقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وانتفضت كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجلت هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونج لتدرك التعادل.

لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68 عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونج-جيو.

وباتت غانا، صاحبة أسوأ تصنيف في البطولة وهو المركز 61 عالميا، تتقاسم القمة مع البرتغال برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تملك أوروجواي وكوريا الجنوبية نقطة واحدة. وتلعب البرتغال مع أوروجواي في وقت لاحق اليوم.

وأصبح رصيد المنتخب الغاني 3 نقاط، في المركز الثاني خلف المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة الثامنة، وبقي منتخب كوريا بنقطة، في المركز الرابع.