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كأس العالم.. هولندا أول الصاعدين لدور الثمانية بعد هزيمتها لأمريكا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2022 8:10 مساءً
المنتخب الهولندي

المنتخب الهولندي

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بات المنتخب الهولندي أول الفرق الصاعدة الى دور الثمانية في كأس العالم بعد هزيمته المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وتألق الظهيران الجناحان دينزل دمفريس ودالي بليند في صناعة وتسجيل الأهداف.

وتقدم ممفيس ديباي بهدف مبكر لهولندا بعد عشر دقائق مستفيدا من تمريرة دمفريس الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة تماما لزميله بليند في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص البديل حاجي رايت الفارق للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، لكن بعد خمس دقائق رد بليند الهدية إلى دمفريس وصنع له الهدف الثالث.

وستلعب هولندا في دور الثمانية مع المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا.

ونجح فريق المدرب لويس فان جال في التسجيل من أول هجمة عندما توغل دمفريس من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة أرضية حولها ديباي مهاجم برشلونة بتسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وفعل دمفريس الأمر ذاته بنفس الطريقة إلى بليند لتصبح النتيجة 2-صفر قبل الاستراحة مباشرة.

واستغل البديل رايت وقلص الفارق بعد تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيك، لكن دمفريس توج جهده الكبير وسجل هدف ضمان التأهل

    المصدر :
  • رويترز

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