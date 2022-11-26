كأس العالم 2022.. مباريات اليوم السبت

يشهد اليوم السبت جولة جديدة من مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر، ولعل أبرز أطرافها من المنتخبات العربية تونس والسعودية.

فعلى ملعب استاد الجنوب، تفتح تونس الجولة في مباراة قوية أمام أستراليا، التي كانت قد تعادلت أمام الدنمارك في الجولة الأولى من دون أهداف.

وكانت أستراليا خسرت المباراة الأولى لها أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة الثانية ستجمع بين بولندا والسعودية، التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزها على الأرجنتين بهدفين لهداف، بعد أن تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين بهدف في الشوط الأول أحرزه من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب السعودي وحقق هدفين، رائعين، لتنتهي المباراة بمفاجأة اعتبرت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وستجري المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية.

أما المباراة الثالثة وتجري على ملعب استاد 974، فطرفاها فرنسا والدنمارك، التي تعادلت مع تونس من دون أهداف.

وتجمع المباراة الرابعة بين منتخبي الأرجنتين، التي تتذيل المجموعة الثالثة بدون نقاط، والمكسيك التي تعادلت في المباراة الأولى مع بولندا من دون أهداف.

وتجري المباراة على ملعب استاد لوسيل.

وتتصدر السعودية المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من المكسيك وبولندا، وصفر نقاط للأرجنتين.

أما المجموعة الرابعة فتتصدرها فرنسا برصيد ثلاث نقاط، بينما احتلت الدنمارك وتونس المركز الثاني برصيد نقطة لكل منهما، تذيلت أستراليا الترتيب بصفر نقاط.