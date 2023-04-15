كأس بيلي جان كينج.. قازاخستان إلى النهائيات وفرنسا تتجاوز بريطانيا

تأهلت قازاخستان إلى نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس لفرق السيدات للمرة الثانية بعد فوزها على بولندا 3-1 في التصفيات، السبت، بينما تغلبت فرنسا على بريطانيا التي تأهلت لقبل النهائي العام الماضي.

وساعدت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون قازاخستان في التقدم 2-صفر أمس الجمعة ولم تواجه المصنفة السابعة عالميا أي مشكلة في الفوز على ماجدا لينيت 6-4 و6-2 لتمنح فريقها تقدما لا يمكن تعويضه في أستانا اليوم.

وتشهد المواجهة في التصفيات خمس مباريات بواقع مباراتين فرديتين يوم الجمعة ومباراتين فرديين عكسيين بالإضافة إلى مباراة في الزوجي يوم السبت.

كان من المقرر أن تلعب مواطنة ريباكينا يوليا بوتينتسيفا في مباراة الفردي الرابعة التي لم تلعب لكنها شاركت مع آنا دانيلينا في الزوجي.

ونجحت بولندا، التي تلعب بدون المصابة إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، أخيرا في الفوز عندما انتصر الثنائي المكون من فيرونيكا فالكوفسكا وأليتسيا روسولسكا بنتيجة 6-4 و6-4 في ما كان في الأساس مباراة تحصيل حاصل.

وفي كوفنتري، لم تكن بريطانيا على مستوى فرنسا حيث أنهت بطلة البطولة الختامية لموسم السيدات كارولين جارسيا فرصة أصحاب الأرض بفوزها على هارييت دارت 6-1 و6-7 و6-1 لتمنح فرنسا التقدم 3-صفر.

وبعد المجموعة الافتتاحية التي جاءت من جانب واحد واستمرت أقل من نصف ساعة، تلقت دارت التشجيع من جماهيرها في الملعب واندفعت في الشوط الفاصل للمجموعة حيث أنقذت نقطتين للفوز بالمباراة.

لكن في المجموعة الثانية القوية تأثرت دارت حيث بدا واضحا تراجع أدائها في المجموعة الثالثة وكسرت جارسيا إرسال اللاعبة البريطانية مبكرا عندما تسبب خطا مزدوج اخر في ضربة الإرسال في تفوقها 2-صفر.

وكسرت جارسيا إرسال منافستها مرتين وأرسلت المصنفة الخامسة عالميا للفوز بالمجموعة لتضمن مكان لفرنسا في النهائيات.

وتأخرت أوكرانيا 2-صفر أمام جمهورية التشيك بعد مباريات الأمس وقلصت مارتا كوستيوك الفارق عندما انتفضت وحولت تأخرها لتتغلب على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة باربورا كريتشيكوفا 3-6 و6-1 و6-4.

ومع ذلك، اختتمت ماركيتا فوندروسوفا المواجهة لصالح التشيك بالفوز 6-3 و6-4 على كاتارينا زافاتسكا حيث قرر الفريقان عدم خوض مباراة الزوجي.