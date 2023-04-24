الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كأمواج البحر.. غيوم تُشكّل أغرب الظواهر في السماء

منذ 11 دقيقة
صورة للأمواج المتوحشة (موقع WMUR TV)

صورة للأمواج المتوحشة (موقع WMUR TV)

A A A
طباعة المقال

شوهدت سحب متموّجة وغريبة في أجزاء من ولاية نيو هامبشاير الأميركية قبل عاصفة ضربت المنطقة مساء أمس الأحد.

والغيوم هذه تعرف باللاتينية باسم Undulatus asperatus أي “الأمواج المتوحشة”، وهي عبارة عن طبقة سميكة من السحب المضطربة التي تحدث عادةً على ارتفاع أقل من 7000 قدم.

كأمواج البحر

وتتشكّل بسبب هبوب رياح جافة من أعالي الجبال ثم تنساب للمناطق السفلية الرطبة فتتحول إلى غيوم متموجة ومع أشعة الشمس يصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.

وتم اكتشاف هذا النوع من الغيوم قبل تسع سنوات، وأعطت هيئة الطقس الرسمية للأمم المتحدة اعترافاً رسمياً بـ 12 نوعاً جديداً من السحب، بما في ذلك asperatas.

كما ترتبط الغيوم ارتباطاً وثيقاً بالسحب المتموجة على الرغم من أنها تبدو مظلمة وشبيهة بالعواصف، إلا أنها تميل إلى التبدد من دون تشكيل عاصفة.

وكانت هذه الغيوم المنذرة بالسوء شائعة بشكل خاص في مناطق السهول في الولايات المتحدة، وغالبًا خلال ساعات الصباح أو منتصف النهار بعد نشاط العواصف الرعدية.

    المزيد من منوعات

    مشهد لألسنة النيران تتصاعد من الطائرة
    فيديو مرعب.. ألسنة النيران تلتهم طائرة ركاب في الجو
    نيلي كريم
    نيللي كريم "مبتعرفش تمثل"؟
    توفير بطلاً لكأس لبنان لكرة الصالات على حساب الحرية صيدا

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب