كأمواج البحر.. غيوم تُشكّل أغرب الظواهر في السماء

شوهدت سحب متموّجة وغريبة في أجزاء من ولاية نيو هامبشاير الأميركية قبل عاصفة ضربت المنطقة مساء أمس الأحد.

والغيوم هذه تعرف باللاتينية باسم Undulatus asperatus أي “الأمواج المتوحشة”، وهي عبارة عن طبقة سميكة من السحب المضطربة التي تحدث عادةً على ارتفاع أقل من 7000 قدم.

كأمواج البحر

وتتشكّل بسبب هبوب رياح جافة من أعالي الجبال ثم تنساب للمناطق السفلية الرطبة فتتحول إلى غيوم متموجة ومع أشعة الشمس يصبح شكلها النهائي كأمواج البحر.

وتم اكتشاف هذا النوع من الغيوم قبل تسع سنوات، وأعطت هيئة الطقس الرسمية للأمم المتحدة اعترافاً رسمياً بـ 12 نوعاً جديداً من السحب، بما في ذلك asperatas.

The clouds this morning in Houston before the rain moved in. The incredible and rare #undulatusasperatus clouds. #clouds #rain #houston pic.twitter.com/AgeXmbsELG

— Anthony Yanez (@KPRC2Anthony) April 23, 2023