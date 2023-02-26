كأنها في الـ60 من العمر.. منى زكي تثير الجدل

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية منى زكي في إطلالتها بالإعلان الترويجي لمسلسلها الرمضاني “تحت الوصاية” جدلا واسعا بين جمهورها ما بين مؤيد ومنتقد.

وظهرت منى زكي في الإعلان الترويجي للمسلسل، مرتدية الحجاب وبدون مكياج، مع حواجب عريضة وثقيلة، وهو ما يجعل البعض ينتقد ذلك مؤكدا أنها تبدو كما لو كانت في الستين من العمر.

في المقابل، رأى البعض في تلك الإطلالة شجاعة من الفنانة المصرية التي نجحت في رمضان الماضي من خلال مسلسلها “لعبة نيوتن” في تقديم شخصية صعبة ومعقدة نفسية، وهو ما كان محل إشادة متابعي المسلسل، وهو ما توقع البعض تكراره هذا العام مع مسلسل “تحت الوصاية”.

كما تباينت التعليقات ما بين من توقع أن يشكل ظهور منى زكي بالحجاب خلال المسلسل مجرد بداية ثم مع تطور الأحداث تقوم بخلعه، كدلالة على الحرية والانطلاق وتحقيق الذات، وهو ما يشكل إساءة للحجاب والمحجبات.

بينما أشاد آخرون بتلك الإطلالة، وتوقعوا أن تقدم منى ذلك من خلال “تحت الوصاية” المرأة المحجبة بشكل إيجابي، وعلق هؤلاء قائلين: “لايق عليكي الحجاب، وكل أدوارك حلوة” و”بحبك وفي انتظار المسلسل” و”أتمنى تقديم شخصية المحجبة الحقيقية”.

ويناقش المسلسل ما تتعرض له النساء بعد وفاة الزوج ومعاناتهن من ضرورة وجود وصي على أبنائهن، وهو ما قد يعوق قدرتهن على التصرف في تركة الزوج. وتجسد منى زكى شخصية حنان وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهما بعد وفاة زوجها، وسط صعوبات كبيرة بسبب تعنت عائلة زوجها.

ويتكون مسلسل “تحت الوصاية” من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، ودياب، ونسرين أمين، ورشدي الشامي، ومها نصار، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتعكف منى زكي، حاليا على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، حيث انتقل فريق العمل إلى الإسكندرية لتصوير بعض المشاهد بعد فترة من التواجد بمحافظة دمياط التي تدور بها أحداث العمل.

وفي رمضان الماضي، شاركت منى زكي في بطولة مسلسل “لعبة نيوتن” الذي حقق نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولته محمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وحنان يوسف، وسيد رجب، وتأليف وإخراج تامر محسن.