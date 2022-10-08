كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا

أُجبرت طائرة على أن تهبط في أحد المطارات بشكل طارئ، بعدما لاحظ أحد الركاب وجود أفعى على متن الرحلة.

الثعبان رُصد داخل ضوء علوي على متن رحلة تابعة لـ “Air Asia”، وكانت الطائرة متجهة من العاصمة الماليزية “كوالالمبور” الى مدينة تاواو. ولم يتضخ على الفور من رأى الأفعى أولا، غير أنّ الطيارين قد أُبلغوا على الفور، وقد أمر قائد الرحلة بتنفيذ هبوط اضطراري في “كوشينغ” لتطهير الطائرة وإخراج الأفعى.

وقام أحد الركاب بنشر مقطع فيديو للأفعى على تيكتوك بعد الحادثة. وقد حصد الفيديو المروّع ٣ ملايين مشاهدة وتعليقات من مستخدمين حول العالم.

وأحد المعلقين كتب ” الأفاعي على متن الطائرات حقيقة”. وقال آخر: “الكابوس الحقيقي”. فيما علّق مستخدم آخر: “خوف جديد قد اكتُشف للتو”.

وتعليقًا على الحادثة، قال مدير أمين الخطوط الجوية “AirAsia”، إن الشركة على علم بالحادثة التي حصلت على متن الرحلة من كوالالمبور الى تاواو الخميس، مضيفًا أن لحظة استعلام القائد بالخبر، حطت الطائرة في كوشينغ وطُهّرت الطائرة.

كذلك، أشار الى أنّ الطيار قد اتخذ القرار الصائب من خلال إعطاء أمن الركّاب والعاملين الأولوية. وقال لمحطة Channel NewsAsia: “هذه حادثة نادرة جدا قد تحصل على متن أي طائرة من وقت لآخر. قائد الرحلة اتخذ القرار الصائب بالهبوط فورًا”.