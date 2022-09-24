"كارثة" في ليلة الزفاف.. والعروس تحذر

حذرت عروس النساء من مخاطر وضع وصلات الرموش وذلك بعدما تعرضت لإصابة خطيرة كادت تتسبب بإصابتها بالعمى.

وفي تحذيرها قالت أليكسيس ثيريوت من ولاية إنديانا الأميركية، إنها قررت وضع وصلات لرموشها لمنحها منظرا جميلا خلال استعدادها لحفلة زفافها.

وبحسب ثيريوت فقد وضعت خبيرة التجميل شريطا لاصقا على خط الرموش السفلي لمنع الجفون والرموش من الالتصاق معا.

وأضافت: “شعرت بعدم الارتياح إلا أن خبيرة التجميل أرجعت الأمر لكون عيني حساستين”.

وتابعت: “بعد الانتهاء من تركيب الوصلة سحبت خبيرة التجميل الشريط اللاصق الأمر الذي جعلني أشعر بارتياح بادئ الأمر. بعدما غادرت مركز التجميل شعرت بآلام فظيعة في عيني. طلبت مني الخبيرة أن استخدم مسكنا للألم وقطرات لتخفيف وجعي”.

ووفقما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ثيريوت فقد استمر الألم عشية حفل زفافها، ما جعلها تتجه لمستشفى متخصص بعلاج العيون.

وأوضحت ثيريوت: “كنت أعاني من نزيف بعيني اليمنى وارتفاع في الضغط، وكان على الأطباء إجراء تنظيف ترافق بآلام فظيعة. حذروني من أنه لم ينخفض الضغط في عيني، فقد أتعرض لفقدان البصر”.

وأرجع الأطباء إصابة ثيريوت لعملية إضافة الوصلات التي ترافقت بجرح تسبب بعدوى قوية.

وأجبرت ثيريوت على عدم تغيير موعد زفافها رغم عدم تحسن وضع عينيها كثيرا، نظرا لحجز صالة الأفراح لأيام عديدة من قبل عرسان آخرين.

ولا تزال ثيريوت تعاني من ارتفاع الضغط في عينها اليمنى بسبب الجرح العميق والنزيف الناتج عنها، بينما تتعافى عينها اليسرى بشكل جيد.