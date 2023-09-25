كيم كارداشيان تثير الجدل في الحلقة الأولى من مسلسلها

من نجمة تلفزيون الواقع إلى التمثيل، أثار أداء كيم كارداشيان بدور “امرأة شريرة”، في الحلقة الأولى من الموسم الـ 12 لمسلسل “قصة رعب أمريكية” انقساماً واسعاً على مواقع التواصل، لا سيما أنه يعتبر أولى بطولاتها الدرامية.

وتؤدي كارداشيان دور وكيلة دعاية خاصة بفنانة مشهورة اسمها سيوبهان، تحاول جهدها لمنع الفنانة من الحمل، في الموسم الجديد الذي عرضت حلقته الأولى يوم، الأربعاء الماضي، على منصة “بيكوك” والخميس على منصة “هولو”.

وانقسمت مواقف الجمهور بين السلبية والإيجابية، ففي الوقت الذي أثنى البعض على إتقانها أداء الشخصية المركّبة والشريرة، اعتبر آخرون أنها ليست مخضرمة مثل الممثلين الآخرين المشاركين في المسلسل، كما اعتبروا أنها لم تتمكن من الفصل بين شخصيتها في المسلسل وبين كونها نجمة تلفزيون واقع مشهورة، ليصف آخرون أداءها بالمصطنع، وغير الصادق، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وظهرت كيم كارداشيان، في بوستر المسلسل بشعر طويل أبيض اللون، ووجه شاحب، مليء بالمكياج الصاخب، بصحبة الممثلة إيما روبرتس، التي تدلى من فمها عنكبوت.