كاردي بي تؤكد انفصالها عن أوفست: "أنا متحمّسة لبداية جديدة"

بعد انتشار شائعة انفصالها عن أوفست في الأيام الماضية، أكدت كاردي بي عبر السوشال ميديا أنها الآن “عزباء”، وأنها “تشعر بالفضول والحماس لحياة جديدة، لبداية جديدة”.

ومن الواضح أن كاردي بي وأوفست لم يعودا يعيشان في الفترة الأخيرة أفضل أيامهما معًا، حيث أكدت مغنية الراب انفصالها عن العضو السابق في فرقة الهيب هوب “Migos”.

خرجت كاردي ببث مباشر مع متابعيها، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، لتضع الأمور في نصابها الصحيح، وتشرح الحالة التي وصلت إليها من زواجها.

وقالت في الفيديو ما معناه: “لا أعرف ما إذا كنتم قد حصلتم جميعًا على أدلة من حياتي وقصصي على إنستغرام عندما أقوم بنشر موسيقى معينة، أو من عمليات إلغاء متابعتي”. وأضافت: “فيما يتعلّق بأحداث اليوم، لا أعتقد أن هذا صحيحاً”، في إشارة منها إلى إدعاء “Blueface” خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أوفست قد أقام علاقة أخيرا مع “Chrisean Rock”.

ثم تابعت صاحبة أغنية “Bodak Yellow” لتقول: “لقد أصبحت عازبة الآن، أنا لا أعرف كيف أخبر العالم، في آخر مرة شاركت فيها على الهواء مباشرة، أردت أن أخبركم يا رفاق، لكنني لم أعرف كيف أقوم بذلك، لقد غيرت رأيي”.

وأعلنت أنها تريد أن تبدأ عام 2024 بطريقة جديدة وقالت: “أشعر بالفضول لحياة جديدة، بداية جديدة، أنا متحمّسة”.