الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كاردي بي تؤكد انفصالها عن أوفست: "أنا متحمّسة لبداية جديدة"

منذ 6 دقائق
كاردي بي

كاردي بي

A A A
طباعة المقال

بعد انتشار شائعة انفصالها عن أوفست في الأيام الماضية، أكدت كاردي بي عبر السوشال ميديا أنها الآن “عزباء”، وأنها “تشعر بالفضول والحماس لحياة جديدة، لبداية جديدة”.

ومن الواضح أن كاردي بي وأوفست لم يعودا يعيشان في الفترة الأخيرة أفضل أيامهما معًا، حيث أكدت مغنية الراب انفصالها عن العضو السابق في فرقة الهيب هوب “Migos”.

خرجت كاردي ببث مباشر مع متابعيها، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، لتضع الأمور في نصابها الصحيح، وتشرح الحالة التي وصلت إليها من زواجها.

وقالت في الفيديو ما معناه: “لا أعرف ما إذا كنتم قد حصلتم جميعًا على أدلة من حياتي وقصصي على إنستغرام عندما أقوم بنشر موسيقى معينة، أو من عمليات إلغاء متابعتي”. وأضافت: “فيما يتعلّق بأحداث اليوم، لا أعتقد أن هذا صحيحاً”، في إشارة منها إلى إدعاء “Blueface” خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن أوفست قد أقام علاقة أخيرا مع “Chrisean Rock”.

ثم تابعت صاحبة أغنية “Bodak Yellow” لتقول: “لقد أصبحت عازبة الآن، أنا لا أعرف كيف أخبر العالم، في آخر مرة شاركت فيها على الهواء مباشرة، أردت أن أخبركم يا رفاق، لكنني لم أعرف كيف أقوم بذلك، لقد غيرت رأيي”.

وأعلنت أنها تريد أن تبدأ عام 2024 بطريقة جديدة وقالت: “أشعر بالفضول لحياة جديدة، بداية جديدة، أنا متحمّسة”.

    المزيد من منوعات

    إيمينيم
    صدمة بعد نشر خبر زائف عن وفاة إيمينيم على ويكيبيديا
    فؤاد عبد الواحد
    فؤاد عبد الواحد يطرح البومه الجديد 2024 ويبدأ بـ"قلة أدب"
    آلاف الأطنان من الأسماك النافقة على أحد شواطئ اليابان
    فيديو.. آلاف الأطنان من الأسماك النافقة على أحد شواطئ اليابان

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!