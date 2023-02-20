كارلوس ألكاراز يستمتع بعودة حالمة خلال تتويجه في الأرجنتين

استمتع كارلوس ألكاراز بعودة حالمة إلى ملاعب التنس بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابات بعضلات البطن والفخذ ليتوج المصنف الثاني عالميا بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة بفوزه على كاميرون نوري 6-3 و7-5 الليلة الماضية.

وحقق اللاعب الإسباني الواعد لقب أمريكا المفتوحة وهو الأعلى تصنيفا في سبتمبر أيلول الماضي ليصبح أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في سن 19 عاما.

لكنه تعرض لإصابة بعضلات البطن في بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر تشرين الثاني قبل الاضطرار للانسحاب من منافسات أستراليا المفتوحة بسبب إصابة بالساق.

وفقد ألكاراز الصدارة لصالح نوفاك ديوكوفيتش بعد تتويج النجم الصربي في ملبورن بارك.

وبدأ ألكاراز التعافي بظهوره للمرة الأولى في بوينس أيرس وخسر مجموعة واحدة في أربع مباريات، وقال “كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي، أسبوع حالم بعد غياب طويل عن المنافسات”.

وأضاف “المجيء إلى بوينس أيرس وإظهار هذا المستوى أمر مذهل ومميز حقا، كانت بطولة مفعمة بالعواطف أيضا”.

وهذا اللقب السابع ببطولات المحترفين لألكاراز والأول منذ فلاشينج ميدوز العام الماضي، لكنه لم يواجه أي شكوك في النهائي رغم تعثر بسيط في المجموعة الثانية أمام نوري حين فقد إرساله.

وأوضح “كانت لدي فرصة لحسم اللقاء عندما تقدمت 5-3 لكنه كسر إرسالي بسهولة، لكنني تحليت بالهدوء وانتظرت فرصة لأتقدم 6-5، كانت مباراة رائعة”.

وعبر ألكاراز، الذي أصبح على بعد 590 نقطة من ديوكوفيتش في التصنيف، عن سعادته بمستواه.

وواصل “شعرت براحة شديدة خلال خوض النهائي، كنت أعرف أنها مباراة صعبة، ركزت فيما يتعين عليّ فعله في بداية اللقاء، هذا هو المستوى الذي يجب أن ألعب به في النهائيات”.