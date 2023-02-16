كارلوس ألكاراز يفوز في عودته من الإصابة في بوينس أيرس

عاد كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا بعد غياب نحو أربعة أشهر للإصابة ليفوز 6-2 و4-6 و6-2 على لاسلو ديري في بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وتحت الأضواء الكاشفة في بوينس أيرس، حقق ألكاراز فوزه الأول منذ تعرضه لإصابة في البطن خلال بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال ألكاراز “شعور رائع بالعودة للانتصارات. ابتعدت لفترة طويلة عن البطولات والمباريات. أخيرا حققت فوزي الأول في 2023”.

وصعد اللاعب البالغ عمره 19 عاما، والذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة لإصابة في الساق وفقد صدارة التصنيف لصالح نوفاك ديوكوفيتش، إلى دور الثمانية حيث سيواجه دوسان لايوفيتش.