كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد لا يزال يشعر بتأثير إقامة كأس العالم في منتصف الموسم

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الثلاثاء إن الفريق ما زال يكافح لاستعادة لياقته البدنية بعد توقف الموسم المحلي مؤقتا خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويجهز المدرب الإيطالي فريقه لمباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية أمام بلنسية في السعودية غدا الأربعاء 11\1\2023 لكن يتعين عليه إثارة حماس لاعبيه بعد خسارتهم 2-1 أمام فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع.

وقال أنشيلوتي إنه يحاول إجراء تعديلات بعد إقامة كأس العالم في منتصف الموسم.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا في الرياض “كان متوقعا ألا يكون (اللاعبون) في قمة مستواهم في الوقت الحالي لكننا نشهد مؤشرات إيجابية في الحصص (التدريبية).

“فوجئت بالأداء أمام فياريال، علينا أن نبدأ في تصحيح الأمور، لم يكن لدينا أي وقت للاستعداد.

“نجيد الدفاع ولدينا الجودة اللازمة في الخط الأمامي لكن يتعين على اللاعبين في كل المراكز مساندة بعضهم البعض بشكل دائم”.

وبعد أن يلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع بلنسية غدا الأربعاء 11\1\2023 سيلتقي برشلونة مع ريال بيتيس يوم الخميس 12\1\2023 في مسعى لبلوغ النهائي يوم الأحد 15\1\2023.

وسافر ريال مدريد إلى السعودية أمس الاثنين 9\1\2023 دون لاعب خط الوسط الدفاعي أوريلين تشواميني وقلب الدفاع ديفيد ألابا حيث تعرض كلاهما لإصابات لم يتم الكشف عنها مما يزيد مشاكل الفريق الدفاعية.

وقال أنشيلوتي “الجانب الدفاعي يتعلق بالتركيز والقوة والتضحية أكثر من الجودة.

“كان دفاعنا دائما صلبا ومحكما، أثق أننا سنعود إلى سابق عهدنا قريبا.

“لا أرى عبئا نفسيا على اللاعبين، بالتأكيد تألمنا لما حدث في فياريال لكن علينا أن نرى كيف سيكون رد فعل الفريق”.

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم توصل الى اتفاق لمدة عشر سنوات بقيمة 40 مليون يورو (42.92 مليون دولار) سنويا مع السلطات السعودية في 2019 لتوسيع كأس السوبر لتقام في الشرق الأوسط بمشاركة أربعة فرق بدلا من فريقين.

وفي العام الماضي، فاز ريال مدريد على أتليتيك بيلباو بطل العام السابق 2-صفر في النهائي ليفوز بلقبه الثاني في ثلاث سنوات.