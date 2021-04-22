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كارمن لبس: دور "رسمية" كان على وشك أن يضيع مني

22 - أبريل - 2021
كارمن لبّس

كارمن لبّس

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أبهرت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس متابعيها بمسلسل 2020 بعدما لعبت دور “رسمية” بحرفية.

وصرحت لبس بأنها تخلت عن أنوثتها خلال دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، وفقاً لأوامر المخرج الذي تعمد ذلك كي تظهر الشخصية بهذا الشكل، نافيةً في الوقت عينه أن يكون المسلسل مروجاً للبلطجة.

وأضافت أن “هذا الدور كان على وشك أن يضيع منها بسبب ارتباطها بتصوير عمل آخر لكن شركة المنتجة تفهمت ظروفها وتمسكت بها، متحدثة عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير من جهة انتشار فيروس كورونا، والأحداث التي حصلت في لبنان مؤخراً”.

وردت لبس على اتهام الجمهور لصناع المسلسل بترويج البلطجة، مشيرةً إلى أن “هذا الكلام غير صحيح”، إذ لا يوجد شخص سيئ أو بلطجي في المطلق، بل إن الظروف المحيطة تدفعه في بعض الأحيان لتجارة المخدرات والبلطجة.

وقالت لبس إن “المسلسل يجسد واقعاً موجوداً في أغلب البلدان، وهو أن هناك أشخاصاً يتاجرون بالمخدرات، لكنهم ليسوا بالضرورة أشراراً”.

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