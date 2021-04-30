كارمن لبس لـ"صوت بيروت انترناشونال": شخصية "رسمية" في 2020 حملت تحدياً لمسيرتي

كارمن لبس من اهم الممثلات في لبنان , فهي تغوص في الشخصية التي تقدمها حتى الاعماق وتذوب فيها للاخر . انها صاحبة اهم الادوار التي شاهدها الجمهور من خلالها على مدار سنوات طويلة سواء في المسرح والسينما والتلفزيون. يتابعها الناس حاليا في شخصية “رسمية” في مسلسل 2020 . فكيف رشحت لهذا الدور وهل توقعت نجاحه فهذا ما تقوله كارمن لبس لصوت بيروت انترناشونال ” لقد تلقيت اتصالا من المنتجة لمى صادق صبًاح وبعدما اجتمعنا رشحتني لدور “رسمية” وعلمت انها تشاورت مع المؤلفين نادين جابر وبلال شحادات والمخرج فيليب اسمر الذي شجعوا ترشيحي للعمل، وعندما اطلعت على تفاصيل الدور اعجبني جدا ولم اتخوف منه بل ان طبيعة الشخصية كانت حافزا لي كممثلة لاقدمه فهو جديد بكل تفاصيله لناحية الشكل والحضور واعتبرته تحديا في مسيرتي الفنية بعيدا عن نمطية الادوار التي تسند الي. وتضيف ” توقعت نجاح مسلسل 2020 علما ان الاعمال الدرامية التي تعرض في رمضان يتعرض بعضها للغبن بسبب الكثافة انما هذا العمل يحمل كل مقومات النجاح فهو بوليسي، رومانسي وواقعي وينقل الحياة في الاحياء الشعبية المهملة في لبنان. وعن نجاح شخصية “رسمية” تؤكد كارمن لبس انها انتظرت بشغف ردة فعل الناس خاصة ان المسلسل تم تأجيل عرضه من سنة 2020 الى العام الحالي والحمد الله النتيجة رائعة جدا وسعيدة بنجاحي واتمنى ان احظى بادوار مختلفة في الفترة المقبلة”.

اما عن العمل الجديد الذي تصوره حاليا فتقول “اصور عملا جديدا من انتاج “ام بي سي” يحمل عنوان “ع الحلوة والمرة” من بطولة نيكولا معوض ودانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد وسلمى المصري واقدم فيه دور سيدة اعمال غنية جدا وتهتم بتفاصيل اللباقة واللياقة في الحياة.

اما ماذا تقول عن الانتقادات التي توجه لمسلسل “رصيف الغرباء” الذي يعرض على محطة lbci ” هناك انتقادات عدة وجهت للمسلسل ومنها للحوار وتتابع “اعمال المنتج والمخرج ايلي معلوف تتعرض لانتقادات دائما انما العمل لذيذ ومشوق وفي الجزء الثاني سيشاهدني الجمهور بتفاصيل مختلفة عن الجزء الاول. اما الاعمال التي تتابعها في رمضان تقول كارمن لبس “اتابع بالاضافة الى 2020 بعض حلقات مسلسل “للموت” المميز لكاتبته نادين جابر انما لم استطع متابعة اعمال اخرى بسبب انشغالي اليومي بتصوير مسلسل “ع الحلوة والمرة”.

وعن مشاركتها في اعمال مصرية توضح قائلة “كان ينبغي ان اصور عملا مصريا لرمضان الحالي لكنني اعتذرت بسبب “ع الحلوة والمرة” كما اتمنى ان اصور الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق” الذي توقف عند احداث تحتاج الى تكملة. واخيرا هل لديها مشروع سينمائي جديد قالت “انا في انتظار عمل سينمائي جديد يفتح لي الباب للسينما العالمية”.