كارمن لبّس لـ “صوت بيروت إنترناشونال” في “التحدي” لن يحبني الجمهور

لا شك أن اسم كارمن لبس كبير جدا في عالم الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرحية اللبنانية وذلك من خلال حرصها على تقديم أهم الأدوار.

وخلال الأيام المقبلة سيتابعها الجمهور العربي بمسلسل “التحدي” الذي سيعرض على محطة ام بي سي ٤ ومنصة “شاهد” وعن دورها في هذا العمل تقول كارمن لبس لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: “أقدم في هذا المسلسل الذي يعتبر الجزء الثاني من مسلسل “سر” دور زوجة وزير وهي والدة وسام حنا الذي غابت عنه لسنوات ثم تعود لتدخل حياته وحينها تبدأ الأحداث بالتفاعل، وللأسف هذه المرة الجمهور لن يتعاطف معي أو يحبني”.

وتابعت: “ولا أستطيع أن أكشف أي تفاصيل أخرى وأترك للمشاهدين متعة المتابعة قريبا”.

أما عن قبولها بالحلول “ضيفة شرف” في مسلسل ” للموت ٢” الذي عرض في رمضان الماضي فأشارت أن الجزء الأول من هذا العمل نجح جدا وعندما اتصلوا بي لأحل ضيفة شرف بدور صغير في الجزء الثاني رحبت على الفور وأنا سعيدة بهذه التجربة.

وبالنسبة لمشاركتها في مسلسل ” عروس بيروت٣” قالت ” أنا سعيدة جدا بالمشاركة بهذا المسلسل الناجح وكانوا قد تواصلوا معي في الحزء الثاني لكنني أحببت أن أقدم دور ” العمة” في الجزء الثالث ورغم أن الدور لم يكن كبيرا لكنه كان محوريا.

وبالانتقال للحديث عن مسلسل “ع الحلوة والمرة” الذي عرض قبل أشهر، قالت لبس: “هذا العمل كان كوميديا وأحبه الجمهور وسعدت بمشاركتي لباميلا الكيك وجو طراد اللذين أعتبرهما مثل ولدي كما أن ثنائيتي مع الممثل السوري أحمد الأحمد حصدت نجاحا ملحوظا بسبب الفوارق بين شخصيتي التي تحافظ على الشكليات والمظاهر وشخصيته المتناقضة لكن حب القلب يجمعهما.

وعن جديدها في الفترة المقبلة أكدت أنها انتهت من تصوير مسلسل بعنوان ” أقل من عادي” سيعرض على إحدى المنصات وقريبا تعلن كل تفاصيله.

وأخيرا عن مشروعها السبنمائي الجديد قالت: “إن شاء الله في شهر تموز المقبل تتوضح صورة الفيلم ونبدأ التصوير”.