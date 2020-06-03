كارمن لبّس للجامعة اللبنانية: “ليش الإمتحان ما بيكون أونلاين؟”

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وجّهت الممثلة كارمن لبّس انتقاداً لاذعاً للجامعة اللبنانية، معتبرةً أنّه من غير المنطقي أن تصرّ على جمع طلّابها في قاعاتها للقيام بالامتحانات النهائية.

وغرّدت عبر “تويتر”، “مش عم إفهم إصرار الجامعة اللبنانية على الإمتحانات داخل الجامعة وجمع الطلاب من مختلف المناطق بهالظروف”.

وتابعت: “ليش الجامعات الخاصة اكتفت بالتقديم أونلاين وهن لأ؟! منعرف شو يعني تعجق الجامعة اللبنانية بطلابها، أعداد كبيرة مش مزحة. وصلني كتير رسائل من طلاب لوصّل صوتن، بتمنى يوصل”.