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كارمن لبّس: لن أشارك في الجزء الثاني من "مقابلة مع السيد ادم"

5 - يوليو - 2021
كارمن لبس

كارمن لبس

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أكدت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس أنها لن تنضمّ لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”. وكتبت عبر “فيسبوك”: “بدي خبّر الكل إنو للأسف مش رح كون بالجزء التاني من مسلسل مقابلة مع السيد ادم بسبب كل الظروف يلي قطعت”.

وأضافت: “جربنا كتير أنا وفادي سليم إنو ننسّق الأوقات بس للأسف ما مشي الحال. بتمنى لكل الفريق يلي كمّل بالمسلسل كل التوفيق وانشالله بينجح بعد أكتر من الجزء الأول”.

وأنهى المخرج السوري فادي سليم تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني، من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”. وجمعت المشاهد الأخيرة الممثلين السوريين محمد الأحمد، علي صطوف، جمال العلي ووسيم الرحبي.

وكان تصوير المسلسل توقف قبل شهر رمضان الماضي، لظروف خاصة بالمخرج، وتم إستكمال التصوير خلال الفترة الماضية.المسلسل من بطولة غسان مسعود، منة فضالي، عبد المنعم عمايري، رنا شميس، مصطفى المصطفى، سوزانا الوز، جيانا عنيد، يزن خليل، فاديا خطاب، ترف التقي، روعة السعدي، مازن عباس، وضاح حلوم، مروة الأطرش، ريم عبد العزيز وعامر علي، من تأليف وإخراج فادي سليم.

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