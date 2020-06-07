كارول سماحة: السياسة عبارة عن مصالح مشتركة تجمع مختلف الأطراف

اعتبرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أن السياسة عبارة عن مصالح مشتركة، تجمع مختلف الأطراف، معلّقة على التظاهرة التي شهدها وسط بيروت اليوم، مشيرة الى أنها تعلّمت أن في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم، لكن هناك مصالح دائمة.

وكتبت كارول في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “تعلمت أن في السياسة ، ليس هناك عدو دائم وصديق دائم..لكن هناك مصالح دائمة! لذا……لا تعليق”.

وكانت كارول قد أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتصريحها عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا، معتبرة أنه صفقة العصر، وتعرّضت لهجوم قوي من بعض المتابعين، الذين ناقضوا تعليقها، خصوصاً أن العالم ينتظر بصيص أمل لإنتهاء الفيروس.