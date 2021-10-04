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كارول سماحة بإطلالة لافتة

4 - أكتوبر - 2021
كارول سماحة

كارول سماحة

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نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين بخسارتها وزن بشكل ملحوظ. وأطلت كارول بأناقة لافتة إذ إرتدت فستاناً كلاسيكياً باللون البيج وسرحت شعرها بطريقة ناعمة.

وأرفقت كارول الصورة بتعليق طريف قالت فيه: ” خسارة الوزن دليل أن بعض الخسارات ربح”.

الجدير بالذكر أن كارول نشرت مؤخراً صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، أعلنت من خلالها عن تصوير اغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” على طريقة الفيديو كليب، مكتفية بالتعليق على الصورة بالقول: “تصوير قريباً”.

وتلقّت كارول الكثير من التعليقات من قبل المتابعين، أبرزهم الممثلة السورية جومانا مراد التي وضعت لها رمز لقلوب.

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