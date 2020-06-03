كارول سماحة تثير حماس جمهورها في مفاجأة فنية كبيرة مع “لايف ستايلز ستديوز”

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أثارت شركة “لايف ستايلز ستديوز” حماس جمهور النجمة اللبنانية كارول سماحة بإعلانها عن أول تعاون فني بينهما.

وكشفت “لايف ستايلز ستديوز” من خلال إعلان رسمي عبر صفحة الشركة الرسمية في موقع “تويتر” عن التعاون المرتقب بالتأكيد على أن التعاون بمواصفات عالمية، وسوف يتم تصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب: “صاحبة الصوت الرائع والموهبة الشاملة في الغناء والتمثيل ستجتمع لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لانتاج عمل فني بمستوى عالمي كارول سماحة تضع لمساتها الأخيرة لتصوير الأغنية واطلاقها في الفترة المقبلة”.

من جهتها، أعربت كارول سماحة عن سعادتها بهذا التعاون، وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “يسعدني و يشرفني التعامل للمرة الاولى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز التي عودتنا على اصدار اجمل الاعمال الفنية على الساحة، وان اشاء الله سنقدم معا أعمالا جديدة ومختلفة! كونوا على الموعد قريبا”.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فإن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنانة كارول سماحة التي تعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.