كارول سماحة تدعم أنغام في وعكتها الصحية

حرَصت النجمة اللبنانية كارول سماحة على دعم ومساندة الفنانة أنغام، بعد أزمتها الصحية التي تعرّضت لها مؤخراً، وأدّت إلى نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاء دعم كارول سماحة للفنانة أنغام مشحوناً بعبارات صادقة، كشفت عن عمق المحبة والتقدير الذي تُكنه لها؛ إذ قالت عبْر خاصية الـ”ستوري” التابعة لحسابها الرسمي على “إنستغرام”: “أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة. بعرف قديش أنتي قوية. وقلبك كبير قد الفن يلي بتعطيه. بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي، وراجعة أقوى متل دايماً محبتي كبيرة إلك”.

تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها الإعلامي المصري محمود سعد في بثٍّ مباشر سابق؛ حيث أكّد أنه قد تم استئصال ورم في البنكرياس؛ مؤكداً أنه “ورم حميد” ولا يشكّل خطراً على حياتها، وأنه لايزال جزءٌ ‏آخر باقٍ؛ حيث صرّح قائلاً: “أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكلّ اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جداً. وعاوز إنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أيّ حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكره أو بعده”.‏

وكشف أيضاً عن موعد عودة أنغام إلى مصر؛ قائلاً: “لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية. ولو حبوب، احتمال تيجي على طول، ‏واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف. ‏والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر، وهي كويسة جداً، ‏واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق”.‏